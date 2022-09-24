Kadirov, Putin'e itiraz edenleri tehdit etti: "Sizi cepheye gönderirim"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik ilanı sonrası Rusya'dan da sınırlı sayıda da olsa birçok kişi protesto gösterileri düzenlemişti. Bununla birlikte çok sayıda kişi de Türkiye ve Ermenistan'a hava yoluyla, Gürcistan'a ise kara yoluyla akın etmişti.

Kısmi askeri seferberlik kararına tüm dünyadan tepkiler yükselirken, Putin'e yakın Kadirov da protestolara katılanları tehdit etti.

"PUTİN'İN KARARINI TARTIŞMAYIN"

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, ülkesinde, savaş karşıtı protestocuları akrabalarıyla birlikte Ukrayna'da savaş bölgelerine göndermekle tehdit etti.

Resmi Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, "Kimileri kısmi seferberliğe karşı çıkmak gerektiğini söylüyor. Hiç kimse Putin'in kararını tartışmamalı sadece uymalıdır. Hepinizi bu saçma sapan gösterilerden uzak durmaya çağırıyorum" dedi.

Putin, geçtiğimiz aylarda Kadirov'a korgeneral rütbesi vermişti.

Kaynak: Haber 7