Kadirov, Rusların çekilmesini hatalı buluyor

Kadirov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'gerçek durumdan tam olarak haberdar olmayabileceğini" söyledi.

Rusya'nın 'sonsuza kadar' yönetmeyi planladığı topraklardan çekilmesinin Kremlin'e ciddi yansımaları olabileceğini kaydeden Kadirov, Telegram kanalında yayınlanan bir sesli mesajda, "Hata yaptılar ve gerekli sonuçları çıkaracaklarını düşünüyorum" dedi.

Guardian'ın haberine göre, konuyu Putin ile konuşabileceğini belirten Kadirov, “Stratejide bugün veya yarın herhangi bir değişiklik yapılmazsa, sahadaki gerçek durumu onlara açıklamak için savunma bakanlığının liderliği ve ülkenin liderliği ile konuşmak zorunda kalacağım. Bu çok ilginç ve şaşırtıcı bir durum." diye konuştu.

Çeçenistan birlikleri de Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinde yer alıyor. Putin'e bağlılığıyla bilinen Kadirov, "Kremlin'in tam olarak kontrol edemediği birkaç Rus siyasi figüründen biri."

Putin, Ukrayna'yı "birkaç gün içinde ele geçireceği yönünde yanlış planından" dolayı eleştirilmişti. Rusya lideri, ülkesinin Ukrayna'da 'hiçbir şey kaybetmediğini' söylemişti.

Putin'in cephede "kayıp haberleri" geldiği sırada cumartesi günü Moskova Günü kutlamalarına katılması da tepki çekmişti.

Kaynak: Euronews