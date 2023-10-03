Karabağ'da camiyi ahıra dönüştürmüşler

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ'da bir caminin Ermeniler tarafından ahır olarak kullanıldığını açıkladı.

Caminin 1992'de Ermenilerce yakıldığı, minaresinin yıkıldığı, kalan kısmının da işgal süresi boyunca ahır olarak kullanıldığı tespit edildi.

Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesinde, Azerbaycanlılara ait bir caminin Ermenilerce ahır olarak kullanıldığı tespit edildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, antiterör operasyonu sonrasında Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Malıbeyli köyündeki caminin ahır olarak kullanıldığının ortaya çıktığı bildirildi.



YAKTILAR, YIKTILAR, AHIR OLARAK KULLANDILAR

Açıklamada, caminin 1992'de Ermenilerce yakıldığı, minaresinin yıkıldığı, kalan kısmının da işgal süresince ahır olarak kullanıldığı kaydedildi.

CAMİLERİ AHIRA ÇEVİRMİŞLER

Öte yandan 2. Karabağ Savaşı sonrasında da bölgedeki birçok caminin ahır olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Bölgedeki çoğu tarihi nitelikteki cami Azerbaycan kurumları tarafından tamirat ve tadilat edilmişti.