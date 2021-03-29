Karabağ'da yaralanan 27 asker Türkiye'ye geliyor

Azerbaycanlı doktorların görüşleri dikkate alınarak 27 askerin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Türkiye'de devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Yaşat Fonunun bundan sonra da ihtiyaç duyulduğu takdirde ağır yaralı askerlerin tedavi için yurt dışına gönderilmesini sağlayacağı kaydedildi.

Yaşat Fonu, daha önce de 24 askeri tedavi için Türkiye'ye göndermişti.

AA