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Karabağ'daki Ermeni askerler topu-tüfeği bırakıp kaçıyor!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiğini ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığını açıkladı. Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ cephe hattında harekata aralıksız devam ettiği öğrenildi

Karabağ'daki Ermeni askerler topu-tüfeği bırakıp kaçıyor!

Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiği ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığı aktarıldı.

“Hadrut'ta Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin 3'üncü Alayı'na bağlı askerler savunma alanında silah, yiyecek ve yakıt sıkıntısı yaşıyor. 3'üncü Alay askerleri savunma mevzilerinden ayrıldı. Aynı zamanda askeri birliğin şoförleri askeri araç ve ekipmanı atarak savaş alanından kaçtı" denildi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter kentine bağlı Talış köyünde Azerbaycan bayrakları asıldı.

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