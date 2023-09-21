Karabağ'daki Ermeni toplumu ile ilk görüşme

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde başlattığı operasyon, Ermeni güçlerin ateşkesi kabul etmesiyle sonlandı. Dünyanın gözü bu bölgeye çevrilirken, Ermeni nüfusun temsilcileri Azerbaycanlı yetkililerle ateşkesi görüşmek için Azerbaycan'ın Yevlah kentine geldi. Taraflar arasında entegrasyon sürecinin ele alınacağı görüşme başladı.

Azerbaycan Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplara karşı gerçekleştirdiği yaklaşık 24 saatlik terörle mücadele operasyonu sonrası diyalog süreci başladı. Ermeni grupların silah bırakması ile sona eren operasyonun ardından Karabağ'daki Ermeni halkın temsilcileri Azerbaycan ile görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Ermeni temsilciler, bugün yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere Rus Barış Gücü askerleri eşliğinde Azerbaycan'ın Yevlah kentine geldi. Ermeni temsilciler, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni halkla temaslardan sorumlu Ramin Memmedov ile bir araya geldi. Taraflar daha sonra toplantı için binaya girdi.

YEVLAH KENTİNİN TARİHİ ÖNEMİ VAR

Azerbaycan'ın teklifi üzerine tarafların bir araya geleceği zirvenin Yevlah şehrinde yapılacak olması ise ayrı bir önem taşıyor. Çünkü 1988 yılında ilk Ermenistan ablukası Yevlah'ta başlamıştı ve işgalin zemini hazırlanmıştı.