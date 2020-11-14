Karabağ'ı terk eden ermeniler evleri ve ormanları yakıyor

Karabağ’da Azerbaycan’ın tarihi harekatı sonrası imzalanan ateşkes anlaşması kapsamında Ermenilerin, yeniden Azerbaycan toprağı olan Kelbecer’i terk ettiği öğrenildi. Bölgeden sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde, Ermeni askerlerin ve vatandaşların, Kelbecer’i terk etmeden önce evleri ve ormanları ateşe verdiği gözlendi.

Azerbaycan’ın Karabağ’da zaferle sonuçlanan harekatı sonrası varılan anlaşma gereği Ermeniler, Kelbecer’i boşaltıyor. 15 Kasım’a kadar Kelbecer’i boşaltması gereken Ermenilerin terk ettiği bölgeleri ateşe verdiği bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: qha