Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Uluslararası Medya Forumu başladı

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansının organize ettiği "Medyadaki küresel eğilimler ve yeni zorluklar" başlıklı foruma Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, medya yöneticileri, yabancı haber ajansı temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın okunması ve şehitlerin saygı duruşu ile anılmasıyla başlayan etkinlikte Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in basın mensuplarına mesajını okudu.

Cumhurbaşkanı Aliyev mesajında basın mensuplarını Azerbaycan basınının 147. yılı dolayısıyla kutladı.

Bağımsızlık döneminde ilk kez Azerbaycanlı gazetecilerin Ulusal Basını Günü'nü ülkenin kültür başkenti Karabağ'ın Şuşa kentinde kutladığını belirten Aliyev, bu etkinliğin ülke basın tarihinde önemli yere sahip olacağını ifade etti.

Aliyev, Azerbaycan basınının 147 yılda büyük gelişim katettiğine dikkati çekerek, küresel enformasyon alanında bağımsız politika yürütmeleri sebebiyle ülkenin uluslararası itibarını zedelemek için çabaların bulunduğunu ifade etti.

Azerbaycan basınının, 2. Karabağ Savaşı'nda enformasyon alanında mücadelesiyle büyük rol oynadığını kaydeden Aliyev, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Basın kaynaklarımız, işgal sırasında tarihi topraklarımızda Ermenilerin yaptığı benzeri görülmemiş vahşet ve vandalizm de dahil olmak üzere Azerbaycan gerçeklerini uluslararası topluma iletmek için yorulmadan faaliyetlerini sürdürmektedir. Azerbaycanlı gazeteciler her zaman ilkeli tutum sergilemeli, devletin çıkarlarını gözetmeli, vatandaşlarımızın tam ve doğru bilgi edinme haklarını sağlamalı, sahte ve asılsız kampanyaların küresel düzeyde arttığı bir dönemde toplumumuzun ilerlemesi için tüm güçleriyle çalışmalıdır."

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmayılov, Karabağ Kalkınma Fonu Başkanı Rahman Hacıyev ile Şuşa Devlet Korusu Başkanı Meftun Abbasov da etkinlikte konuşma yaparak kurumlarının faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden medya uzmanlarının da katıldığı foruma Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da katıldı.

Forum, açılış oturumunun ardından panellerle devam etti.