Karabağ Savaşı'nda İskender Füzesi kullanıldığı doğrulandı

Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı Karabağ Savaşı'nda İskender füzesi kullandığı teyit edildi.

Caliber.az adlı haber sitesinin Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) yetkilisiyle gerçekleştirdiği röportajda paylaşılan fotoğraflarda Ermenistan’ın 44 gün süren Karabağ Savaşı sırasında İskender füzesi kullandığı teyit edildi.

ANAMA yetkilisine göre 15 Mart’ta işgalden arındırılan Şuşa şehri topraklarında Aralık 2020’den beri yürütülen temizleme çalışmaları sırasında bölgede 2 adet patlayan bir füzeye ait parçalar bulundu.

Yapılan incelemeler sonrasında parçaların İskender balistik füzesine ait olduğu tespit edildi. İki ayrı noktada bulunan parçalarının İskender-M taktik füze sistemine ait “9M723” füzesinin parçaları olduğu anlaşıldı.

Düşmana ait derin kritik hedefleri imha etmek üzere geliştirilen İskender-M taktik füze sistemi (NATO kodu SS-26 Stone) füze fırlatma aracı, füze yükleme aracı ve komuta kontrol aracı gibi bileşenler içeriyor. 500 km menzile sahip olan sistemde, parçaları bulunan 9M723 füzesi kullanılıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha önce yaptığı bir açıklamada Ermenistan’ın savaş sırasında İskender füzesi kullanmadığını söylemişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise İskender füzelerinin kullanıldığı ancak etkisiz olduklarını söylemişti. Paşinyan’ın bu açıklamalarının ardından Rusya ile Paşinyan arasında Ermenistan’ı erken seçimlere götürecek kadar büyük bir kriz yaşanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ermenistan’a ait İskender füzelerinin savaşta kullanılmadığını açıklamıştı ancak meydana çıkan fotoğraflar yetkilileri yalanlıyor.

Enkaz koordinatları:

39°45’38.10 K 46°44’33.90 D

39°45’27.80 K 46°45’25.80 D

Kaynak: Savunmasanayist