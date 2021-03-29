Karabağ'da yaralanan 27 asker Türkiye'ye geliyor
Dağlık Karabağ Savaşı'nda yaralanan 27 Azerbaycanlı asker, tedavi edilmek üzere Türkiye'ye geliyor.
Kafkaslar 29.03.2021, 11:05 29.03.2021, 14:04
Azerbaycanlı doktorların görüşleri dikkate alınarak 27 askerin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Türkiye'de devam edeceği bildirildi.
Açıklamada, "Yaşat Fonunun bundan sonra da ihtiyaç duyulduğu takdirde ağır yaralı askerlerin tedavi için yurt dışına gönderilmesini sağlayacağı kaydedildi.
Yaşat Fonu, daha önce de 24 askeri tedavi için Türkiye'ye göndermişti.
AA
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