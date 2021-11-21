Karabağ'ı görüştüler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Dağlık Karabağ’daki gelişmeler konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Dağlık Karabağ’ın istikrarı için alınacak önlemlerin görüşmede ele alındığı belirtildi, ancak konu ile ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

Rusya’nın araya girmesinin ardından Ermenistan ve Azerbaycan ortak sınırda ateşkese gidilmesi konusunda anlaşma sağlamıştı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, önceki gün yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın aralık ayında Brüksel'de bir araya geleceğini bildirmişti. .

AB Başkanı Charles Michel, Aliyev ve Paşinyan ile bölgedeki durum ve 15 Aralık'ta düzenlenecek Doğu Ortaklığı Zirvesi hazırlıkları kapsamında telefon görüşmeleri yaparken, liderlerin bölgedeki durumu ve gerginliği giderme yollarını görüşmek için Brüksel'de bir araya gelmek konusunda mutabık kaldıkları bildirilmişti.

Azerbaycan'la Ermenistan arasında geçen yıl patlak veren ve İkinci Karabağ Savaşı olarak adlandırılan 44 günlük savaşta en az 6 bin 500 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da daha önce kaybettiği toprakların büyük kısmını ele geçirdi. Savaş, Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı.

Kaynak: Euronews