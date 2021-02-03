Kosova'nın Kudüs kararı ülkeyi ikiye böldü

Bazıları Kosova'nın hiçbir şekilde İsrail'de büyükelçilik açmaması gerektiğini savunurken bazıları ülkenin çıkarları doğrultusunda her türlü adımın atılabileceğini söyledi.

Başkent Priştine'de yaşayan Behar Beqiri, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmaması gerektiğinin altını çizerek, aslında Kosova'nın İsrail'de hiç büyükelçiliğinin bulunmaması gerektiğini savundu.

İsrail'de hiçbir büyükelçiliğin açılmaması gerektiğini söyleyen Beqiri, "İsrail, aslında tamamı Filistin olan, işgal altındaki bir topraktır. İsrail, ABD tarafından yaratılmış bir devlettir. Bu nedenle ne Kudüs'te ne de Tel Aviv'de büyükelçiliğin açılmasını kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir başka Kosovalı Sejdi Halimi ise ülkesinin Kudüs'te büyükelçilik açma kararının Kosova hükümeti ve ABD tarafından alındığını, bu nedenle de halkın sözünün hiçbir ağırlığı olmadığını vurguladı.

Kosova'nın bağımsızlığını daha fazla ülkenin tanımasını istediğini kaydeden Halimi, "Tüm Kosova'ya sorabilirsiniz ancak Kosova hükümeti ve ABD karar verdiğinde bayrağı oraya yerleştirin. Başka yol yok." şeklinde konuştu.

İmzalar 1 Şubat'ta atıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Eylül 2020'de Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosovalı liderler, ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşma imzaladı.

Anlaşma ile ayrıca Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini başlatması ve büyükelçiliğini Kudüs'te açması, İsrail'in Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıması, Sırbistan'ın da İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararlaştırıldı.

Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma ise 1 Şubat'ta imzalanırken, aynı gün İsrailli yetkililer Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmak için yaptığı başvuruyu onayladığını açıkladı.

AA