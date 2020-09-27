Azerbaycan ordusu Murovdağı'nı da Ermeni işgalinden kurtardı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ordusu Goranboy yönünde gerçekleştirdiği askeri operasyon sonrasında Murov sıradağlarındaki Murov zirvesi kurtarıldı.

Operasyon sonucunda Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermenistan'a bağlayan Vardenis-Ağdara askeri karayolu, ateş kontrolünün yanı sıra ateşli silahlar ve toplar tarafından görsel olarak ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, elde edilen avantajla işgal altındaki Kelbecer ve Ağdara güzergahında Ermenistan'dan ilave askeri yüklerin taşınmasının engelleneceği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020, 18:06