Kuzey Osetya'da 82'lik postacının yolu gözleniyor

Kuzey Osetya'da, 82 yaşındaki postacı Ekaterina Dzalayeva-Otarayeva, Tsey geçidi sakinlerine paketler, mektuplar ve gazeteleri ulaştırmak için haftada üç kez dağlara tırmanarak 40 kilometre yol gidiyor.

Neredeyse yarım yüzyıldır, Catherine aynı anda patron ve postacı olarak çalışan Tsei'deki postaneye başkanlık etti. Posta, dağ köylerinde yaşayanların bulunmaması nedeniyle kapatıldığında, Buron'a devredildi. Şimdi yaşlı postacı her iki bölgeye de hizmet ediyor. Her gün kadın başına Mizur maden kasabasından, Tsey geçidinde yaşayan insanlara postalarını ulaştırmak için seyahat ediyor.

Catherine Dzalayeva-Otarayeva daha önce posta teslim etmenin daha zor olduğunu söylüyor. 80'lerde, ilçelerde hayat tam hızıyla olduğunda, herşeyin daha güzel olduğunu söyleyen yaşlı postacı, bugün "hareket etmeden dört duvar içinde” yaşamaktan ve en sevdiği eser olmadan kalmaktan korktuğunu itiraf ediyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 12:32