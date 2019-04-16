Kuzey Osetya'dan İnguşetya'ya sığınan göçmenler şimdi de evsiz kalacak

Kuzey Kafkasya'da Rusya Federasyona bağlı olan İnguşetya Cumhuriyeti, Çeçenistan ve Kuzey Osetya Cumhuriyeti arasında sıkışmış dar bir alanda kurulmuş genç bir devlet. İnguşya ya da İnguşetya olarak bilinen ülkenin Nazran şehrinde yaşayan göçmenler bugünlerde evsiz kalma tehlikesinde.

Kuzey Osetya'nın Prigorodny Bölgesi'nden gelen zorunlu göçmenler, yaşadıkları üç evin tahliye edilmesi için Belediye Başkanlığı'ndan yazılı emir aldılar. Yaklaşık 15 ailenin sokkata kalması demek olan bu emir sonrası göçmenler kendilerine tahsis edilen mülteci yardımı ile yeni bir ev alamayacaklarını ve çadırda yaşamak zorunda kalacaklarını ifade ediyor.

Nazran'daki barakalarda yaşayan zorunlu göçmenlerden Fabrichnaya Caddesi'nde yaşayan Ruslan Akhilgov, "15 aile 15 Nisan tarihine kadar evleri boşaltmaları için Belediye Başkanlığı'ndan emir yazısı aldı" dedi.

Ona göre, barakalr " Piyasanın en hareketli olduğu bir yerde bulundukları ve bu arsaların çoğu girişimciye uzun süredir cazip geldiği için" tahliye ediliyorlar.

Göçmenler, barakaları terk etmemeleri halinde su, elektrik ve gaz kaynaklarının kesilmesi tehdidi ile karşı karşıya; Su temininin çoktan kesildiğini söyleyen Akhilgov, mültecilerin, tahliye durumunda, Belediye Başkanlığı dışında bir çadır kurmaktan başka çareleri olmayacağını söyledi. “Gidecek bir yerimiz yok” dedi.

Çeçen ve İnguşlar aynı dili konuşan, aynı din ve kültüre sahip kardeş halklar. “Vaynah” ortak ismiyle anılan bu iki halk SSCB tarafından 1944 yılında Orta Asya’ya sürülmüştü. Vaynahlar sürgün edildikten sonra, 1944 yılında onların özerk cumhuriyeti de feshedilmişti. Sürülen Vaynahların toprakları ise Rus, Gürcü, Oset ve Dağıstanlılar arsında paylaşılmıştı.

1956 yılında geri dönüş izni verilen Vaynahlara, SSCB yönetimi tarafından feshedilmiş cumhuriyetleri de iade edildi. Fakat İnguşların yaşadığı ve Kuzey Osetya’ya bağlanan Vladikavkaz şehrinin yarısı ve Prigorodnıy ilçesi, batıda Dağıstan’a dahil olan Auh ilçesi bu iade işlemine dahil edilmedi.

1992 yılının Kasım ayında Vladikavkaz şehri ve Prigorodnıy bölgesinde yaşanan bu çatışmalarında her iki taraftan da birçok sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: kavkaz-uzel, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 11:19