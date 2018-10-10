Lübnan lideri Ermenistan'da Frankofoni toplantısında

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun yanındaki resmi heyetle birlikte 11-12 Ekim tarihlerinde Erivan'da gerçekleşecek olan Uluslararası Frankofoni Örgütü'nün (IOF) 17'nci toplantısına katılmak üzere Ermenistan'a gitti.

Delegasyona Kültür Bakanı Ghattas Khoury, Turizm Bakanı Avedis Kedanian ve diğer bazı yetkilileri de dahil etti.

Dışişleri Bakanı Jebran Bassil'in daha sonra çeşitli büyükelçiler ve diplomatlarla birlikte heyete katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı yarın zirvede konuşma yapacak.

1986 yılında dönemin cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın girişimiyle başlatılan "Uluslararası Frankofoni Zirvesi" buluşması resmi veya ikinci resmi dili Fransızca olan, ayrıca yaygın ve etkin olarak Fransızca konuşulan ülkelerin üyesi olduğu bir örgüt.

Kaynak:www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 15:22