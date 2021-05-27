Mağlubiyetten sonra göreve gelmişti: İstifa etti
Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında uğradığı kesin mağlubiyetin ardından göreve gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan görevinden istifa etti.
Kafkaslar 27.05.2021, 21:03
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan’ın istifa mektubunu sunduğunu açıkladı.
Açıklamada, istifanın gerekçesine yönelik bilgi verilmedi.
Ayvazyan, Ermenistan’ın işgal ettiği Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından 18 Kasım 2020’de göreve gelmişti.
Kaynak: AA
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