Maikop Camii Adıgey Cumhuriyeti mülkiyetine geçti

Rusya Kuzey Kafkasya'da Rusya'ya bağlı Adigey Cumhuriyeti ve Kuban bölgesindeki bir caminin mülkiyetini iade etti.

Adigey Tahkim Mahkemesi tarafından Maikop caminin binasının Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın (MoD) mülkünden, Adigey ve Krasnodar'daki Müslümanların Manevi İdaresinin (SAM) mülküne devredilmesine ilişkin karar bölge için tarihsel olarak önemli bir olaydır,

Maikop'taki Krasnooktiabrskaya Caddesi'ndeki cami binasının bölgesel SAM'a devredilmesine ilişkin karar Mart ayı sonlarında Adygea Tahkim Mahkemesi tarafından yapıldı. Bina, Rusya Genel Merkezi tarafından "merkezin" binası olarak tescil edildi.

Kaynak: kavkaz-uzel.eu