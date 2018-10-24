Moskova'nın ardından Bakü'ye geçti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev görüşmede, Azerbaycan ve ABD arasında farklı alanlarda başarılı iş birlikleri gerçekleştirildiğini, ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanı olarak Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecinde önemli rol oynadığını söyledi.

Azerbaycan topraklarının uzun yıllardır Ermenistan işgali altında bulunduğunu ve 1 milyondan fazla kişinin yurtlarını terk etmek zorunda kaldığını hatırlatan Aliyev, "Bu, Ermenistan'ın uluslararası hukuk ilkelerini kabaca ihlal ettiğinin açık kanıtıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarından derhal ve koşulsuz olarak geri çekilmesine ilişkin kararlar aldı. Ermenistan bu kararları hiçe sayıyor ve mevcut durumu korumaya çalışıyor. Bu ise kabul edilemez bir durumdur. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü temin edilmelidir. Azerbaycan, AGİT Minsk Grubu eş başkan ülkelerin faaliyetlerinin sonuç vereceğini ümit ediyor." şeklinde konuştu.

Aliyev, Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru projesine ilişkin de gösterdikleri destek için ABD yönetimine teşekkürlerini iletti.

Bolton da Azerbaycan ile ilişkilerin ABD için en önemli öncelik olduğunu vurgulayarak siyaset, ekonomi, güvenlik ve diğer alanlarda ilişkilerin öneminin arttığını söyledi.

Azerbaycan'ın çok stratejik bir coğrafyada bulunduğunu belirten Bolton, ABD'nin Azerbaycan'la enerji, uluslararası terörizm, insan ticaretine karşı mücadele ve diğer alanlarda iş birliklerini daha da genişletmek istediğini kaydetti.

Dağlık Karabağ sorununun Azerbaycan açısından en önemli öncelik olduğunu çok iyi anladığını ifade eden Bolton, çözüm sürecindeki durumu Azerbaycan tarafının nasıl değerlendirildiği konusunda daha fazla bilgi edinmek istediğini söyledi.

Görüşmede ABD-Azerbaycan ilişkilerinin çeşitli yönleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Bolton, temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve SOCAR Başkanı Rövnak Abdullayev ile de görüştü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net