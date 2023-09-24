Nahçıvan'dan dünyaya mesaj verilecek

Çalışmalarını 4 gündür İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Nahçıvan'ı günübirlik olarak ziyaret edeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nden perşembe günü dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarına 4 gündür İstanbul'da sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği gündeminde ise Nahçivan var.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Nahçıvan'a günübirlik ziyarette bulunacağı aktarıldı.

Görüşmede iki ülke ilişkilerin yanı sıra, Zengezur Koridoru ve Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlere yapılan antiterör operasyonu da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev görüşmesi

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in daveti üzerine, 25 Eylül 2023 tarihinde Nahçıvan'a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

Ayrıca ziyaret kapsamında Erdoğan ve Aliyev'in, Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının temel atma töreni ile modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışına katılmalarının da öngörüldüğü bildirildi.

BM konuşmasında Azerbaycan'a yer vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için bulunduğu ABD'de mevkidaşı Aliyev ile telefonda görüşerek bilgi almıştı.

Erdoğan Genel Kurul'da yaptığı konuşmada da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korumak için attığı adımları desteklediklerini ifade etmişti.