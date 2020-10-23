Nahçıvan ile Azerbaycan ana karasını bağlayacak kara yolu hattı açılmalı

Hasan Hız



Ermenistan ordusunun 27 Eylül Pazar günü Dağlık Karabağ istikametinde başlattığı saldırı sonrası yaşanan çatışmalar üçüncü haftasına girdi.

28 yıldır ilk kez önemli ilerlemeler kaydeden Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 4 farklı cepheden önemli ilerlemeler kaydetti.



Son günlerde, Azerbaycan ordusunun Fuzuli ve Cebrayil bölgelerinde hızlı ilerleyişi sürüyor. Ermenistan'ın ikinci kez ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle başlayan çatışmalarda Azerbaycan ordusu dün 13 köyü işgalden kurtardı.



Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulması için Azerbaycan'ın sahada ne gerekiyorsa yaptığını söyledi.

Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarılmasının Azerbaycan'ın en temel hedefi olduğunu ifade eden Atabay, "Olası bir müzakere durumunda. Azerbaycan'ın pazarlıktaki temel prensibi, işgal altındaki toprakların kurtarılmasıdır. Azerbaycan aynı zamanda Nahçıvan Özerk Bölgesi ile kara yolu bağlantısını sağlamayı ilave olarak istemelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Dağlık Karabağ bölgesinde altın madenlerinin yoğun olduğunu ifade eden Atabay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dağlık Karabağ, altın madenin işletildiği bir bölge. Şusa'nın kuzeyindeki bölgede altın rezervleri var. Murov Dağı da işletilmemesine rağmen ciddi altın rezervlerinin olduğu bölgelerin başında geliyor. Azerbaycan ordusu özellikle bu noktayı işgalden kurtarmak istiyor. Murov Dağı'ndaki altın rezervleri ile ilgili bizim Maden Teknik Araştırma Enstitüsünün raporları dahi var. Yer altı sismik çalışma sonuçlarından çıkan raporlar bunlar. Hocavend bölgesinde yine altın madenleri bulunuyor. Ermenistan'ın Kelbecer bölgesini vermek istememesinin nedeni budur. Sonuç olarak, Dağlık Karabağ, 155 madenin bulunduğu hem stratejik hem de yer altı zenginlikleri açısından zengin bir bölgedir"

Nahçıvan, bağlı olduğu Azerbaycan topraklarına kuş uçuşu yalnızca 26 km (Şahbuz-Lâçin11 arası) kadar mesafede yer alıyor. Laçin ve Zengilan bölgeleri, Ermeni işgali altında olması nedeniyle hâlihazırda Nahçıvan-Azerbaycan kara bağlantısı yukarıdaki mesafelerden çok daha uzun. Çünkü Nahçıvan ile Azerbaycan bağlantısını kuran Zengilan, Gubatlı ve Fuzuli rayonları 1993’den beri işgal altındaydı. Bu nedenle Nahçıvan’dan kara yolu ile Azerbaycan bağlantısı, uzun bir İran koridorundan sonra ancak Azerbaycan’ın Bilesuvar rayonunda kurulabildi. Ordubad-Bilesuvar arası mesafe kuş uçuşu yaklaşık 180 km, kara yolu ile ise 330 km kadar. Günümüzde Nahçıvan-Bakü kara yolu hattı (otomobil, otobüs, kamyon ve TIR’lar) bu güzergâhı takip etmektedir.

Kaynak: Yeni Şafak