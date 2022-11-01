Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisi doğrudan Bakü'ye bağlandı

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisinin kaldırılarak yerine Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Nahçıvan Genel Müdürlüğü kurulduğu bildirildi.

Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisi lağvedildi.

Kaldırılan birimin yerine, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Nahçıvan Genel Müdürlüğü kuruldu.

Böylece Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanına bağlı olan güvenlik servisi doğrudan Bakü'deki merkezi yönetime bağlanmış oldu.

Azerbaycan'a bağlı fakat kendi anayasası da bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin iç yönetimini meclis başkanı üstleniyor.