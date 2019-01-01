NATO Genel Sekreteri 2019’da Gürcistan’ı ziyaret edecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 2019 Mart ayında Gürcistan'ı ziyaret edecek.

Rus TASS ajansı bu haberi Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani’nin 27 Aralık'ta yerel Maestro TV kanalına verdiği röportajı kaynak göstererek yayınladı.

Gürcü Bakan yaptığı açıklamada, "Gürcistan’ın NATO’yla işbirliği önümüzdeki yıl genişleyecek. Bu süreci ülkemiz ve ittifak delegasyonlarının ziyaretleri kolaylaştıracak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Mart 2019’da Gürcistan’ı ziyaret edecek" dedi.

NATO Genel Sekreteri ziyaret sırasında Gürcistan’da 2019 yıl Mart ayında yapılacak NATO-Gürcistan 2019 tatbikatlarını gözlemleyecek. 2018 Ekim ayında, Tiflis'te bu askeri tatbikatlar için bir planlama konferansı düzenlenmişti. O zaman Gürcistan savunma bakanlığı NATO-Gürcistan tatbikatının 2014 yılında onaylanan Gürcistan-NATO işbirliği paketi çerçevesinde gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Gürcistan'da bu tür tatbikatlar ilk kez 2016 yılında yapıldı. Savunma Bakanı Levan Izoria’ya göre, 2019'da yapılacak olan tatbikatlar hem NATO ortak ülkelerinin katılımı hem de altyapı kullanımı açısından daha geniş bir formatta olacak .

Gürcistan 1990'ların sonlarından bu yana NATO ile işbirliği yapıyor. Kasım 2002'de örgütün Prag Zirvesinde konuşan eski Gürcistan devlet Başkanı Eduard Shevardnadze, ülkenin ittifaka üyesi olma isteğini açıklamıştı. Bu çaba bir sonraki başkan Mikhail Saakashvili tarafından da sürdürüldü. Ekim 2012'de seçimleri kazanan “Gürcistan Rüya”sı koalisyonu NATO’ya entegrasyon sürecini devam ettirdi.

2015 ve 2016'da İttifak Genel Sekreteri Stoltenberg Tiflis'i ziyaret etti. Gürcistan'ın NATO üyesi olacağına dair güvence verdi, ancak ülkenin ittifaka girmesi için kesin tarih veremediğini belirtti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

