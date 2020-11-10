Ne oldu Paşinyan? Cebrayıl'a yol çekiyordun? Raks ediyordun... Statü diyordun... Ne oldu?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ anlaşmasının ardından ulusa seslendi. İlk defa bu kadar uzun konuşan Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın çatışmadan önce dillendirdiği sözleri hatırlatarak, onu adeta yerin dibine soktu.

Karabağ anlaşmasının ardından gece 02.00’sıralarında Azerbaycan Türk ulusuna seslenen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uzun bir konuşma gerçekleştirdi. Adeta 30 yılın muhasebesini yapan Aliyev, tarihe geçecek şakayla karışık ve gülerek ERmenistan Başbakanı Paşinyan’a göndermeler de yaptı. Dağlık Karabağ’ın statüsünün anlaşmada yer almadığına dikkat çeken Azerbaycan lideri, “Anlaşmada statüyle ilgili tek bir kelime bile yoktur, hani ne oldu Paşinyan, bağımsızlık istiyordun Karabağ için” dedi.

Paşinyan’ın çatışma başlamadan önceki sözleriyle dalga geçen Aliyev, sözlerinin devamında, “Statüyle ilgili bir kelime de yoktur, Paşinyan. Ne oldu bes (hani)? Bu nə oldu Paşinyan… Görünüşe göre şimdi bu çok yıllar dillerde kalacak (Aliyev burada söyleyecekleri ve hareketiyle ilgili söz ediyor). Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebrayıla… Dans ediyordun… Ne oldu hani statü? Cehenneme gitti statü, ateşe gitti statü, gorbagor oldu statü, yoktur statü, yoktur statü ve olmayacak. Ne kadar ki ben Başkan alacağım, olmayacak!.”

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020, 11:28