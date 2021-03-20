Özbekistan'da Nevruz Bayramı dolayısıyla 140 mahkum affedildi

Özbekistan'da, Nevruz Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 140 mahkum affedildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Nevruz Bayramı dolayısıyla "İşledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, toplam 140 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 73 mahkum salıverilecek, 67 mahkumun ceza süreleri kısaltılacak.

Affedilen mahkumların 14'ünü yasa dışı örgüt mensubu, 9'unu 60 yaş üstü kişiler, 13’ünü kadın, 12’sini yabancı uyruklular oluşturuyor.

Kararnameye göre, affedilerek tahliye edilen mahkumların topluma uyum sağlaması için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi.

Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "İşledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan ediliyor.

AA

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 10:28