Gürcistan'da ana muhalefet liderinin gözaltına alınması protesto ediliyor

Gürcistan'da, sabah saatlerinde Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'ya destek olmak amacıyla, Tiflis Konser Salonu önünde toplanarak Parlamento binasına kadar yürüyen binlerce gösterici, Hükümet binasının önünde de protestolarını sürdürdü.

Buradan ayrılarak yeniden Parlamento binasının önüne gelen göstericiler Şota Rustaveli Caddesi'nde çadırlar kurarak yolu trafiğe kapattı. Çadırlar kurulmasından sonra protesto gösterisi sona erdi.

Parlamento binası karşısında yüzlerce kişi ve bazı siyasetçiler hem çadırlarda hem çadır dışında nöbet tutmaya başladı.

Göstericiler hükümetten Melia'nın serbest bırakılmamasını ve erken seçim kararı alınmasını talep ediyor.

Ana muhalefet liderine yöenlik suçlamalar

Gürcistan'da 20 Haziran 2019'da 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi'nin oturumunda, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi Üyesi ve Rusya Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un, Parlamento Başkanı'nın koltuğuna oturması, binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.

Melia, protestocuları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alınmış sonrasında kefaletle serbest bırakılmıştı. Fakat kefaleti ödemeyen Melia hakkında yeniden gözaltı kararı alınmıştı.

Başsavcılığın talebi üzerine olağanüstü parlamento oturumunda, çoğunluğa sahip iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, Melia'nın vekilliğinin düşürülmesi yönünde oy kullanmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi de Melia hakkında gözaltı kararı almış ancak ana muhalefet lideri, polise teslim olmamıştı.

Melia, kendisini desteklemek üzere partisini ziyaret eden muhalefet liderleri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, mahkeme kararını kabul etmediğini ve polise teslim olmayacağını açıklamıştı.

Melia, 23 Şubat'ta sabah saatlerinde partisinin merkez ofisine düzenlenen ve yüzlerce polisin katıldığı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Melia kefaletle serbest kalabilir

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin kanuna göre davrandığını, kimsenin zarar görmediği başarılı bir operasyonun düzenlendiğini, hükümetin de anayasaya uygun yasal adımlar attığını söyledi.

Gürcistan Başsavcılığı ise dün yaptığı açıklamayla Melia'nın mahkeme kefaleti ödemesi durumunda serbest kalacağını bildirdi.

AA