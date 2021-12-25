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Paşinyan, barış anlaşmasına sıcak bakıyor

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Örgütü Minsk grubundan yakın zamanda Azerbaycan'la bir barış anlaşması imzalanması yönünde teklif geldiğini söyleyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bu teklife sıcak baktıklarını ifade etti.

Kafkaslar 25.12.2021, 22:12
Paşinyan, barış anlaşmasına sıcak bakıyor

Erivan'dan Bakü ile ilişkileri normalleştirme yönünde yeni bir açıklama geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamaya hazır olduklarını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan barış görüşmeleri için Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Örgütü Minsk grubundan yakın zamanda teklif geldiğini ve konuya sıcak baktıklarını dile getirdi.

Basın toplantısı düzenleyen Paşinyan'a, Azerbaycan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne katılmasına engel olup olmayacakları da soruldu.

Ermenistan Başbakanı, Erivan'ın aleyhte bir tutum takınmayacağı ve yeni münakaşa konuları aramadıkları yanıtını verdi.

Kaynak: TRT Haber

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#ermenistan #paşinyan #Azerbaycan
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