Paşinyan'dan Rusya'ya ziyaret

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 25 Ocak'ta Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Açıklama Dışişleri Bakan Yardımcısı Rusya Grigori Karasin tarafından yapıldı.

Karasin, Ermenistan Başbakanının Avrasya Ekonomik Komisyonu yönetim kurulu ile görüşmek üzere Moskova'ya gideceğini sözlerine ekledi.

14 Ocak'ta Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan Nikol Paşinyan'ı Başbakan olarak atadı.

2018 Aralık ayının sonunda, Rus lider Vladimir Putin, Paşinyan ile yaptığı görüşmede iki devletin özellikle Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) aracılığıyla güvenlik işbirliğini sürdürmesi gerektiğini vurguladı .

Kaynak: www.dunyabulteni.net