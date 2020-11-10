Paşinyan gitti Sefilyan mı gelecek? Jirair Sefilyan Kimdir?

Dağlık Karabağ'da yaşadığı hezimetten sonra halkın yağmasında çalınan parfümünü derdine düşen Ermenistan lideri Paşinyan'a tepki gösteren muhaliflerin Sefilyan'ı yeni lider olarak görmek istediği öne sürüldü.

Jirair Sefilyan Kimdir?

Jirair Sefilyan, Lübnan doğumlu Ermeni eski yarbay, siyasi hareket lideri.

Ermenistan meclisinin ilk dönem muhalefet parti lideri olan Sefilyan, 20 Haziran 2016 tarihinde darbe teşebbüsü gerekçesiyle tutuklandı.

Sefilyan, Ekim 2015'teki bir konuşmasında Ermenistan hükümetinin bundan böyle seçimler yoluyla değiştirilemeyeceğini, değişimin tek yolunun halkın silahlı ayaklanması olduğunu söyledi.

17 Temmuz 2016 tarihinde, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir polis karakolunu basan silahlı grubun, tutuklu Sefilyan'ın tahliyesini talep ettikleri iddia edildi.