Paşinyan, Gürcü mevkidaşıyla gayri resmi olarak biraraya geldi

Ermenistan ve Gürcistan Başbakanları Nikol Paşinyan ve Mamuka Bakhtadze, Gürcistan sınırındaki Yenokavan köyünde resmi olmayan bir toplantı yaptı.

Taraflar, Gürcistan-Ermeni ilişkilerinin çeşitli konularını tartıştı ve diğer ortak çıkar konularına da değindi.

Paşinyan ve Bakhtadze'nin " iki komşu ve dost devlet arasında işbirliğinin yakalanmasının ve çok yönlü alışverişi teşvik edeceği" yönündeki güvenini dile getirdiğini belirtti.

Bu Gürcü ve Ermeni başbakanları arasındaki ikinci gayri resmi toplantıydı. Bu tür bir ilk toplantı 15 Ocak'ta Gürcistan'ın Bolnisi kasabasında yapıldı.