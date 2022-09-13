Paşinyan ile AB Konseyi Başkanı Michel arasında görüşme

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan'ın, Michel ile telefon görüşmesinde, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.

Paşinyan'ın durumla ilgili Michel'i bilgilendirdiğinin aktarıldığı açıklamada, Ermenistan'ın gerginliğin tırmanmasını önlemek için çaba sarf etmeye hazır olduğunu da ifade ettiği belirtildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.