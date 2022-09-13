Paşinyan ile AB Konseyi Başkanı Michel arasında görüşme
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
Kafkaslar 13.09.2022, 10:26
Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan'ın, Michel ile telefon görüşmesinde, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.
Paşinyan'ın durumla ilgili Michel'i bilgilendirdiğinin aktarıldığı açıklamada, Ermenistan'ın gerginliğin tırmanmasını önlemek için çaba sarf etmeye hazır olduğunu da ifade ettiği belirtildi.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.
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