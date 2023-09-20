Paşinyan: Karabağ için savaşa girmeyeceğiz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Dağlık Karabağ'da harekat başlatmasının ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuşan Paşinyan, dahili ve harici birçok gücün Ermenistan'ı savaşa sokmaya çalıştığını belirtti. Paşinyan sürecin üstesinden geleceklerini ve savaşa girmeyeceklerini kaydetti.

MepaNews'in haberine göre Ermeni lider, Azerbaycan'ın kendilerini savaşa çekmeye çalıştığını söylerken Dağlık Karabağ için Azerbaycan ile savaşa girmeyeceklerinin altını çizdi.

Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin haklarını daima koruduklarını söyleyen Paşinyan, bölgede askerlerinin ise bulunmadığını kaydetti.

Öte yandan Paşinyan, ülkede darbe çağrıları yapanların olduğunu ifade ederek, halktan süreci sakin bir şekilde ele almalarını talep etti.

Azerbaycan'ın başlattığı askeri harekatın ardından Ermenistan genelinde gerilim hakim.

Halkın meclis binası önünde protestolarda bulunduğu ve orduyu müdahaleye çağırdığı belirtiliyor.