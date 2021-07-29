Paşinyan Rusya'ya döndü: Sınırlarımızı koruyun

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan ile Bakü arasında artan gerilimin ardından perşembe günü yaptığı açıklama ile Azerbaycan sınırı boyunca Rus karakolları konuşlandırılmasını önerdi.

İki ülke de birbirlerini, önceki gün kabul ettikleri Rus destekli ateşkese uymamakla suçluyor.

Paşinyan şunları söyledi:

"Mevcut durum göz önüne alındığında, Ermeni-Azeri sınırının tamamı boyunca Rus sınır muhafızlarının konuşlandırılması seçeneğini konuşmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum".

Ermeni Başbakan, bu teklifi Moskova ile görüşmeye hazırlandığını ve ülkesinin askeri çatışma riski olmadan sınırın çizilmesi ve sınırlandırılması konusunda çalışmaların yapılmasına izin vereceğini söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise hem Ermenistan hem de Azerbaycan ile yakın temas halinde olunduğu kaydedilerek Paşinyan'ın önerisi hakkında şimdilik yorum yapılmayacağı belirtildi.

İki eski Sovyet cumhuriyeti olan Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerginlikler, Türkiye ve Rusya'nın herhangi bir çatışmaya sürüklenme riski nedeniyle de endişe yaratıyor. Azeri gaz ve petrol boru hatlarına yönelik tehditler de bölgedeki tüm oyuncular tarafından değerlendiriliyor.