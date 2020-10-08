Rus Ortodokslar ve Yahudiler, Azerbaycan için dua etti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Rus Ortodokslar ve Yahudiler, topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon düzenleyen Azerbaycan ordusunun başarısı için dua etti.

Jen Mironosits Rus Ortodoks Katedrali'nde düzenlenen ayinde, din görevlileri, Azerbaycan ordusunun kısa sürede zafer kazanması ve bölgeye barışın gelmesi temennisinde bulundu.

Ortodoks dini görevliler, ayinde yaptıkları konuşmalarda, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğuna dikkati çekti.

Bakü'deki Aşkenaz Yahudileri de düzenledikleri ayinde, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için mücadele eden askerlere başarı ve zafer temennisinde bulundu.

Azerbaycan Aşkenaz Yahudileri Baş Hahamı Şneor Segal, ayinde yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ı çok sevdiklerini ve desteklediklerini belirtti.

Burada çeşitli din ve millet mensuplarının kendi kültürlerini rahatça yaşadığına işaret eden Segal, "Bugünkü ayinde, vatanımız için savaşan her bir askerimiz, tüm ordumuz için dualar ettik. Onlara kayıpsız ve mutlak zaferler diledik. Bir sonraki ayinimizi Şuşa'da yapacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA