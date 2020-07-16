Rusya'dan Azerbaycan-Ermenistan çatışması ile ilgili açıklama: Mümkün olan her şeyi yapacağız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko bugün, Rus Haber Ajansı (TASS) Genel Müdür Yardımcısı Birinci Yardımcısı Mihail Gusman ile yaptığı röportajda, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rudenko, iki tarafın da gerginliği tırmandıracak söylemlerden kaçınmaya çağırırken, Rusya'nın gerilimi azaltmak için mümkün olan her şeyi yapacağını belirtti.

Rusya'nın, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki mevcut anlaşmazlıkları çözmek için çalışacağını söyleyen Rudenko, 'Sadece mevcut sınır çatışmasını değil, bir bütün olarak yakın ülkeler, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilere de çözüm bulmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı ve Rus diplomasisi, kamu diplomasisinin en iyi niteliklerini göstereceğimizi garanti edebilirim.' dedi.

Rudenko, Rusya'nın tüm imkanlarını ve kabiliyetlerini kullanarak, iki ülke arasındaki sorunları çözmeye çalışacağını tekrarladı.

ERMENİSTAN HAİNCE SALDIRDI

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 12 Temmuz'da sınırda yaşanan çatışmaları Ermenistan'ın başlattığını, Ermenistan ordusunun Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerinden birine ani top atışı yaparak saldırıya geçtiğini belirtti.

Azerbaycan ordusunun hemen yanıt vererek şehit askerlerin intikamını aldığını ve şanlı zafer kazandığını vurgulayan Aliyev, "Ermenistan güçleri, bir santimetre Azerbaycan toprağına giremedi ve bunu hiçbir zaman başaramayacak. Tam tersi, biz isteseydik bugün Ermenistan'ın o bölgesinde toprakların büyük kısmını kontrolümüz altına alabilirdik. Fakat böyle bir amacımız yoktu." ifadelerini kullandı.

star.com.tr