Rusya Ermenistan'ı silahla besliyor

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, “200 milyon dolarlık kredi anlaşması kapsamında Rus modern silahlar tarafımıza teslim edildi. Bu silahların bazı türlerinin Rus ordusunda dahi bulunmuyor.” dedi.

Rusya’nın Ermenistan’a Rus menşeili silahların satışı için 200 milyon dolarlık devlet ihracat kredisi sağlama anlaşması Haziran 2015’te imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre, Ermenistan Rusya’dan Smerç’ çok namlulu roketatarları, İgla-S füze atıcı sistemleri, Avtobaza-M sinyal toplama ve elektronik harp sistemi ve diğer silah türleri ile mühimmatı satın aldı.

Kaynak:QHA