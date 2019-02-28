Rusya'nın Kuzey Kafkasya'daki savaşı hiç bitmeyecek mi?

Son 200 yılda, savaş ve sömürgecilik Rusya'nın Kuzey Kafkasya'sının kaderi oldu. Şu sıralar göreceli olarak sakin bir dönem geçirse de, önemli değişiklikler hala devam etmektedir.

Dedesi ve torun Dağıstan bir dağ köyünde. Fotoğraf CC-by-NC-2.0: Dağıstan Dağları ve İnsan Ortaklığı

4 Ağustos 2018'de Yusuf Temerkhanov'un cenazesi için Çeçen köyü Geldagen'de on binlerce yakını biraraya geldi. Binlerce kişi, başsağlığı dileklerini WhatsApp aracılığıyla gönderdi. Temerkhanov, Yuri Budanov cinayetiyle ilgili 15 yıl hapis cezası sırasında Sibirya hapishanesinde öldü. Bir Rus Ordusu Albay Budanov, 2003 yılında İkinci Çeçen Savaşı sırasında Çeçen bir kadın olan Elza Kungayeva'nın kaçırılması ve öldürülmesinden mahkum edildi. 2009'da şartlı tahliye ile serbest bırakıldı ve iki yıl sonra Moskova'da öldürüldü.

Cenazede hazır bulunan Çeçen lider Ramzan Kadırov, konuşmasında Temerkhanov'un suçluluğunun kanıtlanmadığını ve haksız yere mahkum olduğunu söyledi. Ancak Geldagen'deki insan kalabalığı, bir ulusun genç bir Çeçen kadının tecavüzüne ve Rus savaş suçlusu tarafından öldürülmesine sessiz kalmayıp intikamını alan adamın anısına onur vermek için toplanmıştı.

İki yüzyıl beraber yaşamak

İdari olarak resmen, Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi, Rusya'nın 8 federal bölgesinden biridir. Yaklaşık 10 milyon kişiden oluşan bir nüfusa sahiptir. Bunlardan en büyüğü, 2010 nüfus sayımına göre Çeçenler (1.335.857), Avarlar (865,348), Çerkesler (Kabardeyler ve Çerkesler - 564,226), Dargins (541,552), Ossetinler (481,492), Kumuklar (466,769), İnguş (418,996) ve Lezgins (396,408). Bunlardan sadece, etnik Çeçenlerin nüfusun yüzde 93,5'ini oluşturduğu Çeçenya ve İnguşetya'nın (yüzde 94,1 oranında İnguş) tek-etnik olduğu düşünülebilir. En karışık bölge, nüfusu temsil eden 30'dan fazla halk ve etnik grubun üyeleri ile Dağıstan'dır.



1890'ların sonlarında Dağıstan'daki Tindi köyü. Fotoğraf: Moriz von Déchy (1851-1917). Kaynak: Wiki Commons.

Kuzey Kafkasya, aynı zamanda Dağıstan (yüzde 96 Müslüman), Çeçenya (yüzde 97 Müslüman) ve İnguşetya (yüzde 96 Müslüman) cumhuriyetlerinde, bölgedeki doğu kesiminde yoğunlaşmış olan Müslümanların oranı ile Rusya’nın dörtte birine ev sahipliği yapıyor. Müslüman). Bölgenin batı kesiminde, dikkate değer bir etnik Rus azınlığın yanı sıra, birçoğu Hristiyanlığı benimsemiş olan Osetyalılar ve Hristiyan Ermeniler ve Yunanlılar sayesinde, etnik Müslümanların oranı daha düşüktür. Kabardey-Balkarya'da nüfusun yüzde 71,5'ini oluştururlar; Karaçay-Çerkesya'da yüzde 64; Kuzey Osetya'da sadece yüzde 15 ve Stavropol Krai'de sadece yüzde 4,5 - ve Müslümanları uygulama oranı buna bağlı olarak daha küçük.

Rusya'nın Kafkasya hırsı 200 yıldır devam ediyor

Kuzey Kafkasya'nın Rusya tarafından işgali, 19. yüzyıldan başlayarak 1817-1864 Kafkas Savaşı ile iki yüzyıldan fazla bir süredir devam ediyor. Bu süre, yüz binlerce Çerkes’in Osmanlı İmparatorluğu’na sürgün ettiği Çerkes askeri aristokrasisinin pratik olarak ortadan kalktığını gördü.

Çeçenya ve Dağıstan'da, Müslümanlar Rus sömürgeciliğine karşı Şeyh Şamil'in önderliğinde direniş örgütledi. Kafkasya Savaşı'nın sona ermesinden sonra, Rusya birkaç kanlı ayaklanma bastırdı.

Çeçenler, Anavatanına uzun bir yolculuk yapmaları için izin verildikten sonra 1957'de Sovyet Orta Asya'daki bir tren istasyonunda Dağıstan (şimdi Kalinin-Aul) Aukh-Yurt köyünden sürüldü. CC BY-SA 4.0 Wikimedia

İkinci Dünya Savaşı, çoğu çağrılan ve cepheye gönderilen bazı dağ köylerinin erkek nüfusunun yarısını yoketti. 1944'te, çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olan Çeçenler, İnguş, Balkarlar ve Karaçay, Orta Asya'ya sürüldü; sadece 1957'de geri dönebildiler. 1940'ların ve 1950'lerin ikinci yarısında, genellikle yaşamı neredeyse ortadan kaybolan köy topluluklarına geri getiren kadınlardı. Askeri, entelektüel ve ekonomik seçkinlerin ve din adamlarının ön elemelerinin ardından, tarımın sanayileşmesi ve Rus okul öğretmenlerinin işgali, nihayet geleneksel dağ köylerini toplu çiftliklere ve sakinlerini sıradan Sovyet çiftlik işçilerine dönüştürmesi gerekiyordu.

İki savaş sonrası Sovyet neslinden sonra, plan işe yaramış gibi görünüyordu. Fakat 1980'lerin sonunda, Kuzey Kafkas cumhuriyetlerinin yerli halklarının ulusal hareketleri, varlıklarını hissettirmeye başladı. Özgür tartışma yasağının sona ermesinden, bölgedeki Rus ve Sovyet baskıcı yönetiminin kısmi olarak kabul edilmesinden ve bazı Birlik Cumhuriyetlerinin SSCB'den çıkmasından ilham alan yerel aktivistler, bölgedeki güven eksikliğini dile getirdiler. Bağımsızlığı tartışmaya başladı.

Kuzey Kafkasya'nın içsel sömürgeciliği

1970'lerde Stavropol Krai, Rostov bölgesi, Kabardino-Balkarya, Karachayevo-Çerkessia, Çeçenistan-İnguşya ve Osetya'daki Kazak köylerinden ve Dağıstan ve Tarumovsky ilçelerinde yaşayan Rus köylerinden etnik Rus göçünün başladığını gördüler. Üniversite eğitimi için şehirlere gidenler bir daha geri dönmedi. Kuzey Kafkasya'nın yerleşimci nüfusu hızla yaşlanıyordu.



Dağıstan'ın başkenti Makhachkala'dan Moskova'ya giden otobüsler. 2.0 İD Bolshakov

1990'larda, doğu Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinin nüfus dengesi değişmiş ve batı kesiminde nüfus azalması yaşanmış.

1990'ların başında, Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri iki tür lider tarafından yönetildi. Bunlardan ilki Çeçenya'da Djokhar Dudayev ve İnguşetya'da Ruslan Aushev, hem Sovyet Ordusu generali, hem ulusal hareketler dalgasında siyasete, hem Sovyet nomenklatura sisteminin reddedilmesine hem de militarizasyona yönelik ulusal hareketlerin katılımcıları arasında bir eğilime neden oldu.

Kafkasya sınırı: fırtına öncesi sessizlik?

Bugün Kuzey Kafkasya nispeten sessiz. 2007-2015 yılları arasında aktif olan Kafkasya Emirliği yenildi; binlerce İslami muhalif özel operasyonlarda öldürüldü ya da parmaklıklar ardında kaldı ve on binlerce cihad ülkeyi terk etti. Binlerce Kafkasya vatandaşı IŞİD (DEAŞ) için en üst düzey mevkilerde savaştı, ancak şu anda Irak ve Suriye'de ölen yada hapsedilen savaşçıların eşlerini ve çocuklarını evlerine geri almakla ilgileniyor.

Çeçenistan, kendisini “Putin'in askeri” olarak nitelendiren Ramzan Kadirov kontrolünde; Dağıstan, şu an politikaya dönüşen Rusya İçişleri Bakanlığı Genel Vladimir Vasiliyev tarafından dış yönetim altında; diğer bir general ve İçişleri Bakanlığı’nın aşırılık yanlılığı önleme müdürünün eski başkanı Yuri Kokov da Kabardey-Balkarya’dan sorumlu. Diğer cumhuriyetler deneyimli Moskova bürokratlarının ellerinde.

Kafkasya'nın uzun bir hafızası var: 15 yıl önce Çeçen savaşları yaşandı. Her yıl, 21 Mayıs'ta, 19. Yüzyıl Kafkas Savaşı'nı anmak için binlerce Çerkes Nalçik, Cherkessk, İstanbul, Berlin ve New York'ta toplanır ve Kabardey-Balkar bölge otoriteleri bu eylemi açıkça engellemez.

Sovyetler Birliği'nin çöküşünden 25 yıl sonra Kuzey Kafkasya, Rusya'nın Sovyet sonrası kentsel ortamında sadece çözülmedi, aynı zamanda bugünün iletişim araçlarından beklenmedik bir yardımı ile dini ve etnik kimliğini yeniden canlandırdı. Moskova ya da Türkiye’deki genç Çerkesler ana dillerini konuşamayabilirler ancak Çerkes sosyal ağ gruplarında “buluştukları için” Çerkes dilinde yazabilirler. Kafkasyalılar tüm dünyayı dolaşıyor, ancak modern iletişim araçları, köy toplulukları, dini topluluklar ve etnik gruplar biçiminde trans-etnik ağlar kurmalarını ve sürdürmelerini sağlıyor.

Kuzey Kafkasya'dan gelen insanlar, Rus yargı sistemine diğer Ruslarınkinden çok daha az güveniyor ve bu nedenle sık sık kendi aralarındaki anlaşmazlıkları çözmeye çalışıyorlar.

Kafkasya topluluklarının hermetik yapısı, köy toplumunda yaşamın hukuki tarafının ortak veya Şeriat kanunları tarafından yönetilmesine ve toplu olarak uygulanmasına yol açmaktadır.

Temmuz 2013: Yeraltı lideri Magomed Suleimanov'un üçüncü karısının evi Rus güvenlik güçleri tarafından tahrip edildi. C Varvara Pakhomenko / Uluslararası Kriz Grubu / Flickr

Rus kolluk kuvvetleri ajansları, işverenleri, bürokratları ve hatta büyük şehirlerde yaşayan sıradan vatandaşlar bile Kuzey Kafkasya'dan gelen insanlardan korkuyorlar. Ve bu karşılıklı hoşnutsuzluk ve korku, zaman zaman Rus medyasının Suriye'deki savaştaki cihatçıların varlığını ve dünyadaki terörist saldırılarını sık sık gündeme getirip halkın korkusunu besliyor.

Kaynak: opendemocracy.net , www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 17:04