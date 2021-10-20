Saakaşvili'ye yöneltilen suçlama açıklandı

Gürcistan Başsavcılığının, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye, Ukrayna'dan ülkeye yasa dışı yollarla girme suçlaması yönelttiği bildirildi.

Rustavi kentindeki 12. hapishanede tutulduğu 1 Ekim'den bu yana açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin avukatı Beka Basilaia, Gürcistan Başsavcılığı tarafından, müvekkilinin ülkeye yasa dışı yollarla girmekle resmi olarak suçlandığını belirtti.

Başsavcılık yetkililerinin, Saakaşvili'yi hakkındaki yeni suçlamaya dair bulunduğu hapishanede bilgilendirdiklerini aktaran Basilaia, Saakaşvili'nin aslında bir kahraman gibi ülkeye döndüğünü savundu.

Ülkesine 8 yıldan uzun süredir dönemeyen Saakaşvili'nin, Gürcistan'da çeşitli olası provokasyonlara neden olmamak için ülkeye farklı yollarla girmeye karar verdiğini aktaran Basilaia, eski cumhurbaşkanının haksız yere suçlandığını söyledi.

Gürcistan'a tır sürücüsünün yardımıyla girmiş

Öte yandan Gürcistan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ukrayna vatandaşı olan Saakaşvili'nin, Ukrayna'nın Chernomorsk Limanı'ndan "Vilnius" adlı bir gemide bulunan tırla Gürcistan'ın Poti Limanı'na geldiği belirtildi.

Saakaşvili'nin, 29 Eylül'de, süt ürünleri taşıyan söz konusu tırda sürücünün yardımıyla yasa dışı yollarla gümrükten geçtiği ifade edilen açıklamada, Saakaşvili'nin başkent Tiflis'e gelmeden önce ülkenin Acara, Güria ve Samegrelo bölgelerini ziyaret ettiği bilgisine de yer verildi.

Başsavcılık ayrıca, Saakaşvili'ye ülkeye yasa dışı yollarla girmesinde yardım ettikleri gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak, Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Başsavcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ile bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası vermişti.

Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti.

Daha sonra Ukrayna'ya geçen Saakaşvili'ye, dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış, ama 2016'da bu görevinden istifa etmişti.

Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.

Ukrayna vatandaşlığından da 26 Temmuz 2017'de çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2020'de yeniden bu ülkenin vatandaşlığını vermişti.

Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.