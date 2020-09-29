Savunma Bakanlığından Ermenistan'a S-300 uyarısı: Girer girmez imha ederiz

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstihbaratımıza göre, Erivan'ın hava sahasını savunan S-300 uçaksavar füze sistemleri (SRC'ler) muharebe görevinden çıkarıldı ve işgal edilen bölgelerimize doğru ilerliyor."

Açıklama Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dargahli'den geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermenistan'dan savaşlarda kullanılmak üzere taşınan S-300 ZRK işgal altındaki topraklarımıza girer girmez imha edilecek." dedi.

"Ermenistan ordusu tarafından Dağlık Karabağ'da imha edilen diğer askeri teçhizatın da kaderiyle karşı karşıya kalacaklarını belirtiyoruz.

Son savaşlar, Ermeni ordusunun yenilmezliği efsanesinin asılsız olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Kaynak: Oxu.az

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 14:56