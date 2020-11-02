Sekiz köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bunu resmi Twitter sayfasında yazdı.

"Muzaffer Azerbaycan Ordusu, Cebrayil ilçesine bağlı Çaprand, Hacı İsaıklı, Goşa Bulağ, Zangilan yöresine bağlı Dere Gilatağ, Boyuk Gilatağ, Kubadlı bölgesinin İshigli, Muradkanlı ve Milanolu köylerini kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan'dır! "

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 190 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Kayna: Oxu.az

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 16:57