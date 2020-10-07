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Son dakika! Putin ve Aliyev arasında ilk görüşme

Ermenistan'ın saldırıları sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk kez görüştü

Son dakika! Putin ve Aliyev arasında ilk görüşme

İşgalci Ermenistan’ın sivil yerleşim birimlerini hedef alması sonrası başlayan çatışmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk kez görüştü.

Yapılan telefon görüşmede Dağlık Karabağ sorunu ele alınırken, Putin’in, bölgedeki çatışmaların durması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Putin'e telefon ederek doğum gününü kutladı.

Aliyev ve Putin, Dağlık Karabağ'daki durumu müzakere etti.

Liderler, Azerbaycan ve Rusya ilişkileriyle ilgili de fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020, 12:07
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