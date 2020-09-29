Şuşa'daki Yukarı Govhar Ağa camisinin tarihi Ermenistan saldırılarıyla tahrif edildi

Azerbaycan Kültür Bakanlığı tarafından bildirilen haberde Ermenistan'ın yaptığı saldırılarda Şuşa'daki Yukarı Govhar Ağa camisinin tarihinin tahrif edildiği bildirildi.

Ermeni işgali altındaki Şuşa şehrinde bulunan Yukarı Govhar ağa camisi, İbrahim Halil Han'ın kızı Govhar ağanın talimatıyla Kerbela'lı mimar Safikhan Sultanhuseyn oğlu Garabağı tarafından 1883-1884 yıllarında yaptırılmıştır.

Panahali Han zamanında mevcut caminin yerine sazlık ve sazlık bir cami inşa edilmiştir.

Panahali han tarafından yaptırılan sazlık cami, 1768 yılında İbrahimhalil han tarafından taşla değiştirilmiştir.

Daha sonra caminin yerine "Yukarı Govhar Ağa" camisi olarak bilinen yapı inşa edildi.

Ermeniler onarım işi kisvesi altında cami içinde ciddi değişiklikler yaparak tarihimizi tahrif etmeye çalışıyor. İnternet kaynaklarına yayılan cami resimleri de bunu doğruluyor.

Kaynak: Oxu.az