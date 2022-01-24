Şuşa ve Ağdam'a düzenli otobüs seferleri başladı

Otobüs seferleri için özel olarak açılan "Yolumuz Karabağ'adır" ismi verilen internet sitesinden bilet alan vatandaşlar, 30 yıl sonra yapılan ilk otobüs seferlerinin yolcusu olma şansını elde etti.

AA muhabirleri, Şuşa'ya yapılan otobüs seferine eşlik ederek, hem yolculukta yer alan Şuşalıların hem de şehri ilk kez gören Azerbaycanlıların sevincine tanıklık etti.

Bakü Otobüs Terminalinden yerel saatle 06.30'da başlayan yolculuk molayla beraber yaklaşık 6,5 saat sürdü.

Şuşa'ya varan yolculara kentin özgün mimari tarzı hakkında bilgi verildi. İşgal döneminde Ermenilerin tarihi ve kültürel varlıklara verdiği zararlara şahit olan ziyaretçiler, yeni dönemde Şuşa'da yürütülen restorasyon ve imar çalışmalarını görme imkanı buldu.

Ziyaret kapsamında, Aşağı Gövherağa ve Yukarı Gövherağa Camileri, Azerbaycan'ın sanat ve kültür hayatına yön veren Natavan, Bülbül ve Üzeyir Hacıbeyli'nin büstleriyle bir dönem yaşadıkları evler de gezildi.

Bir zamanlar at yarışlarının yapıldığı doğa harikası Cıdır Ovası'nı da gezen ziyaretçiler, bembeyaz karlarla kaplı ovada bol bol fotoğraf çektirdi.

Babasının mezarına bırakmak üzere evin bahçesinden toprak aldı

Yolcular arasında bulunan Şuşalı Elmira Şefiyeva, doğduğu ve çocukluğunun geçtiği baba evini buldu.

Evi dağılmış halde gördüğü için üzüntü yaşayan Şefiyeva, 30 yıl sonra olsa bilse baba ocağına döndüğü için sevinç gözyaşları döktü.

Şefiyeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok güzel evimiz vardı. Mahallemizin en güzel eviydi. Şimdi ne hale gelmiş. Evimizi 30 yıl sonra bu durumda göreceğimi hayal edemezdim. Bu günümüze de şükür." diye konuştu.

Harabe durumdaki evini gezen Şefiyeva, babasının mezarına bırakmak üzere evin bahçesinden toprak aldı.

Yolcular arasında bulunan Şuşalı Şamil Rüstemov da 1992'de terk etmek zorunda kaldığı evini buldu.

Rüstemov, "30 yıl sonra ordumuzun sayesinde toprağımız işgalden kurtuldu. 30 yıldır evimize hasret kalmıştım. Şuşa'ya yapılan ilk otobüs seferine katıldığım ve evimi gördüğüm için çok mutluyum." dedi.

"Rüyalarımız gerçek oldu"

Yolcu Ziyare Murat da "Şanslı biriyim. Rüyalarımız gerçek oldu. Rüyalarımızda gördüğüm Şuşamıza döndüm. Çok mutluyum. Kelimelerle ifade etmek imkansız." ifadesini kullandı.

Şuşa ziyareti, yerel saatle 17.00'da sona erdi ve yolcular aynı otobüsle Bakü'ye dönüş yolculuğuna başladı.

Bakü-Şuşa ve Bakü-Ağdam seferleri haftada 2 kez gerçekleştirilecek.

İlk aşamada sadece Azerbaycan vatandaşları Karabağ'a otobüsle seyahat edebilecek.

Yolcular, güvenlik ve mayın tehlikesi nedeniyle bölgede geceleyemeyecek, aynı gün geri dönecek.