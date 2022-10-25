Türk Kızılay Azerbaycan'da kan bağışı kampanyası başlattı

Türk Kızılay, Azerbaycan Kızılayı ile Bakü'de kan bağışı kampanyası başlattı.

"Canımız bir, kanımız bir" isimli etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Nadir Zeynalov, Azerbaycan Kızılayı Başkanı Novruz Aslanov, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakü'deki Merkezi Kan Bankası'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükelçi Bağcı, Türk Kızılayın dünyanın her köşesine Türkiye'nin yardım elini uzattığını söyledi.

Bağcı, Türk Kızılayın yardımlarının "kardeşim yetiştim" anlamına geldiğini vurgulayarak bunun 2. Karabağ Savaşı'nda en iyi şekilde görüldüğünü kaydetti.

Türk Kızılayın 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a insani yardım malzemeleri ulaştırdığını hatırlatan Bağcı, "Türk Kızılay son 2 yılda Azerbaycan'da yaklaşık 300 bin insana ulaştı. Bundan gurur duyuyoruz. Türk Kızılayın Azerbaycan Kızılayı ile birlikte yapacağı çok iş var var. Bugün bunlardan en güzeli ve en anlamlısı yapılacak. Hep beraber kan vererek dostluğumuzu kan kardeşliğine dönüştüreceğiz." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Nadir Zeynalov, kan bağışının sağlık sektöründe hayati önem taşıdığını belirtti.

Zeynalov, iki kardeş ülkenin Kızılay kurumlarının ortak kan bağışı kampanyası gerçekleştirmesinin anlamlı olduğunu belirterek hem organizatörlere hem de bağışçılara teşekkür etti.

Azerbaycan Kızılayı Başkanı Aslanov da kan ihtiyacı olan insanlara destek olmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini aktardı.

Aslanov da kan bağışında bulunanlara teşekkür ederek Türkiye ile Azerbaycan'ın ilişkilerini özetleyen "bir millet, iki devlet" sözlerine bugünden itibaren "canımız bir, kanımız bir" sözlerinin de eklendiğini kaydetti.

Büyükelçi Bağcı ve Azerbaycan Kızılayı Başkanı Aslanov'un kan bağışında bulunduğu kampanyaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bakü'de yaşayan Türk vatandaşlarının da katıldığı kampanyada kan bağışında bulunmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.