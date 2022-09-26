Türkiye, Azerbaycan'da savaştan etkilenen çocukları unutmadı

Terter'in Evoğlu köyünün okulunda, Türk Kızılay'ca yaptırılan oyun meydanlarının açılış töreni düzenlendi.

Törene, Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, Azerbaycan Kızılay Genel Müdürü Ceyhun Mirzeyev, Terter Valisi Mustakim Memmedov, gaziler, şehit yakınları, köy halkı ve öğrenciler katıldı.

Saygılı, törende yaptığı konuşmada, iki dost ülke ve milletin geleceği olan yavruların daha iyi okullarda okumasını ve daha iyi noktalara oyunlar oynamasını ve daha güzel yetişmesini arzu ettiklerini söyledi.

Ramazan Saygılı, 16 noktada eğitime destek anlamında kurdukları oyun alanlarının hayırlı olmasını diledi.

Büyükelçi Bağcı ise iyi gününde de kötü gününde de Azerbaycan'ın yanında olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Bağcı, dünyanın her tarafında Türk milletinin bayrağını, sesini ve yardımını gönül köprüsüne dönüştüren 154 yıllık tarihe sahip Türk Kızılay'ın, Azerbaycan'da Ermeni mezaliminden etkilenen bölgelerde kardeşliğin sembolü olarak yaptırılan oyun meydanlarının açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türk Kızılay'ın yaklaşık 100 bin dolarlık bütçe ile 16 oyun meydanı kurduğunu bildiren Bağcı, "Türk Kızılay, Azerbaycanlı kardeşlerinin, onların çocuklarının yanında olduğunu hissettirmiştir. Bu bir yardım değildir. Gönül köprüsüdür. Türk milletinin Azerbaycan'ın yanında olduğunun göstergesidir." dedi.

Bağcı, Karabağ'a geri dönüş sürecinde de Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olacağını vurguladı.

Azerbaycan Kızılay Genel Müdürü Mirzeyev de Türk Kızılay ile sürekli ve verimli iş birliği halinde olduklarını aktardı.

Mirzeyev, işgalden kurtarılan bölgelerde 3 ofislerini yeniden kuracaklarını, bu konuda da en büyük destekçilerinin Türk Kızılay olduğunu bildirdi.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Bağcı ve diğer yetkililer, kurdele keserek, oyun meydanının açılışını gerçekleştirdi.

Ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla meydana koşuşan çocuklar doyasıya eğlendi.