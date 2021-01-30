'Türkiye ile Azerbaycan birleşsin' mesajı

Azerbaycan’ın onursal bilim adamı Prof. Dr. İlham Rahimov, "Türkiye ile 'bir millet iki devlet' formatından 'bir millet bir devlet' formatına geçmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ başarısı, bağları daha fazla kuvvetlendirdi. Bölgede son derece etkili olan isimlerden hukukçu Prof. Dr. İlham Rahimov dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



Prof. Dr. İlham Rahimov, Putin'in sınıf arkadaşıydı

Azerbaycan’ın onursal bilim adamı olarak da bilinen Rahimov, iki ülke için söylenen ‘bir millet iki devlet’ söylemini bir ileri boyuta taşıdı.

Rahimov, "Türkiye ile 'bir millet iki devlet' formatından 'bir millet bir devlet' " formatına geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yeni Akit