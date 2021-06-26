'Türkiye lider ülkelerden biri'

Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitaşvili, Türkiye'nin, tarım ve hayvansal ürünler üretimi alanında lider ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Gürcistan için, Türkiye ile ilişkiler son derece büyük bir önem taşıyor." dedi.

Davitaşvili, Türkiye ile Gürcistan'ın stratejik iş birliği, ülkeler arasında tarım, çevre koruma, hayvansal kökenli ürünlerin üretimi gibi alanlarda devam eden iş birliği konularını AA muhabirine değerlendirdi.

İki ülkenin dost, sınır komşusu ve stratejik ortak olduğunu kaydeden Davitaşvili, "Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler, stratejik iş birliği açısından çok değerlidir. Gürcistan için, Türkiye ile ilişkiler son derece büyük bir önem taşıyor." dedi.

Davitaşvili, ülkeler arasında sadece kimlik kartıyla seyahat etmenin mümkün olduğunu hatırlatarak, "Türkiye Gürcistan’la, Gürcistan ise Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesine büyük özen göstermekte." diye konuştu.

Türkiye'nin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne somut desteğini sürdürdüğünü belirten Davitaşvili, "Türkiye, Gürcistan’ın NATO ile entegrasyonuna güçlü destek veren ülkelerden biridir. Türkiye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor. Dolayısıyla ülkelerimiz arasındaki ilişkiler çok özeldir." değerlendirmesinde bulundu.

Davitaşvili, söz konusu ilişkilerin iyi komşuluk politikasının üzerine kurulduğunu kaydetti.

Kısa bir süre önce Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili’nin Ankara’da resmi temaslar çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son derece olumlu görüşme yaptığını dile getiren Davitaşvili, ülkeler arasındaki 1,5 milyar dolarlık ticaret hacminin 3 milyar dolara kadar çıkarılması için iki liderin gereken talimatları verdiklerini hatırlattı.

Davitaşvili, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söz konusu toplantıda vatandaşlarımızın faydalanacağı kararlar verildi ve bu faydalar tabii ki ticaret ve ekonomiden geçiyor. Türkiye, Gürcistan’ın en büyük ticaret ortağı ülkesidir ama ülkeler arasındaki ticaret hacminin daha da artırılması için ortada büyük potansiyel vardır. Bu potansiyel ise başta tarımsal alan olmak üzer diğer alanlarda da mevcuttur."

Türkiye ile Gürcistan arasında serbest ticaret anlaşmasının bulunduğunu hatırlatan Davitaşvili, "İki ülkenin liderleri, ilgili kurumlarına ekonomi komisyonunun faaliyetlerinin yenilenmesi yönünde talimatlar verdi. Tam da bu hafta Gürcü heyet Ankara’da ticari ilişkilerin güçlendirilmesi konularını görüşmek için bulunuyor." şeklinde konuştu.

Davitaşvili, daha fazla Gürcü ürününün Türkiye’ye ihraç edilmesi yönünde çabaları artırmak istediklerini kaydetti.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile çok yakın iş birliği içinde bulunduklarını ifade eden Davitaşvili, "Sayın Bakan Bekir Pakdemirli, Türk-Gürcü ilişkilerine son derece büyük önem veriyor." dedi.

Davitaşvili, Türkiye ile Gürcistan’ın uluslararası arenada da somut iş birliği yaptığı bilgisini paylaşarak, "Burada sadece iki ülke arasındaki ilişkiler değil, bölgesel iş birliğine de değinmek istiyorum. Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan tarımsal ürünlerin üretimi, bu bölgede küresel iş birliğinin bir platformudur." şeklinde konuştu.

4 Haziran’da Tiflis’te Pakdemirli'nin katılımıyla Türkiye ve Gürcistan arasında hayvan sağlığı alanında iş birliği mutabakat zaptı imzaladıklarını hatırlatan Davitaşvili, iki bakanlık arasında gerek hayvan sağlığı, gerek tarım gıda ve hayvansal ürünlerin üretimi konularında gelecekte de teknik konular üzerinde ortak çalışmaların sürdürüleceğini aktardı.

Davitaşvili, Karadeniz havzasında balıkçılık alanında Türkiye ile geniş kapsamlı işbirliğinin yapılması için oldukça büyük imkanların olduğunu kaydederek, aynı zamanda ormancılık alanında da karşılıklı tecrübelerin paylaşımı için gelecekte Türkiye ile ilgili muhtıra imzalanmasının mümkün olabileceğini aktardı.

Türkiye’deki tarımsal çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Davitaşvili, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, tarım ve hayvansal ürünleri üretimi alanında lider ülkelerden biridir. Türkiye’nin bu alandaki tecrübesini paylaşması çok faydalıdır. Türkiye, Avrupa’da tarımsal ürünler üretimi konusunda da lider ülkelerindendir ve dünya genelinde bu alanda en başarılı 10 ülkeden biridir. Türkiye, en önemli küresel ihracatçı ülkelerinden biridir."

Davitaşvili, aynı bölgede ve coğrafyada bulunduklarından dolayı Türkiye ile Gürcistan’ın tarımsal alanda benzer ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, "Bizim için Türkiye’den daha yakın başarılı bir örnek ülke yok." dedi.

Tarımsal alanda Türkiye’de zengin bilimsel merkezlerin bulunduğunu dile getiren Davitaşvili, "Türkiye’de tarım bakanlığına bağlı onlarca araştırma merkezi ve enstitü bulunuyor, birkaç merkezi ziyaret ettim. Türkiye'nin teknolojik araştırmalar konusunda kaydettiği başarılar çok etkileyici." diye konuştu.

Davitaşvili, ülkesinde özelikle 2013’ten beri tarımsal alanında önemli reformlar ile yerel ve yabancı yatırımların yapılmaya başladığını ve önemli ilerlemelerin de kaydedildiğini belirtti.

Türk yatırımcıların Gürcistan üzerinden dünyanın önemli pazarlarına ürün ulaştırma imkana sahip olduğunu ifade eden Davitaşvili, Gürcistan’da güvenilir yatırım ortamını olduğunu vurguladı.

Tarımsal kalkınma kapsamında Türkiye’den önemli destekler aldıklarını ve burada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gürcistan genelinde önemli faaliyetler sürdürdüğünü kaydeden Davitaşvili, TİKA ve Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği ile etkili iş birliği yapmaya devam edeceklerini aktardı.