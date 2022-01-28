Türkiye, organ nakli alanında elde ettiği tecrübeleri Gürcistan'la paylaşıyor

Başkent Tiflis'teki Yüksek Bilimsel Teknolojiler Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan'ın İşgal Edilmiş Bölgelerdeki Yerinden Edilmiş İnsanlar, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı Tamar Gabunia, Transplantoloji Uzmanlar Birliği Başkanı Gia Tomadze, Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Prof. Dr. Eyüp Kahveci, Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran ve TİKA Koordinatörü Tuba Özütok katıldı.

Yazgan, açılış konuşmasında böylesi bir etkinliğe katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek başta TİKA olmak üzere eğitim projesinin gerçekleştirilmesine yer alan tüm taraflara teşekkür etti.

İnsanların sağlığı ve yaşamının son derece önemli olduğuna dikkat çeken Yazgan, Türkiye'nin organ nakli alanında elde ettiği tecrübelerin Gürcü tarafıyla paylaşılmasının önemini vurguladı.

Özütok ise TİKA Tiflis Program Koordinatörlüğünün 1994'ten bu yana Gürcistan’da birçok alanda faaliyetleri gerçekleştirdiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"TİKA için en önemli konulardan bir tanesi de insan hayatına yapılan etkidir. Bu sebeple de hayatta hiçbir şeyin yerine tutmayacak olan sağlık ile ilgili her türlü faaliyete önem vermektedir."

Türkiye ile Gürcistan'ın iki dost ülke olduğunu kaydeden Özütok, ülkeler arasındaki ilişkiler ve iş birliğinin diğer alanlarda olduğu gibi sağlık ve tıp alanında da gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğine inandığını aktardı.

AA muhabirine konuşan Gabunia ise açılışı bugün yapılan projenin Gürcistan sağlık sektörü için önemli olduğunu belirterek, söz konusu proje kapsamında Türk ve Gürcü uzmanların birbirleri ile tecrübe paylaşacaklarını söyledi.

Gabunia, 2021'de Gürcistan ile Türkiye arasında TİKA'nın desteği ile Organ Bağışı ve Nakil Hizmetleri alanında bir memorandumun imzalandığını belirterek "Geçen yıl imzalanan memorandumun başlatılması sön derece önemlidir." dedi.