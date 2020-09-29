Ya sivile ya ölüye.. Ermenistan kurşunlarının adresi

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın yerleşim yerlerine yönelik ateşli saldırılarının biri Füzuli ilçesi Babi köyü yakınlarındaki mezarlığa düştü.

Kültür Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Restorasyonu için Devlet Hizmetinin basın servisi açıkladı.

Mezarlıkta devlet koruması altına alınan ülkenin önemli bir tarihi ve mimari eseri olan Şeyh Babi'nin (inv. 213) türbesinin ağır hasar gördüğü, tarihi eserin cephesinin hasar gördüğü ve türbenin bakıma muhtaç hale düştüğü kaydedildi.

Kaynak: Oxu.az