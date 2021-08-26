Yine Ermenistan Parlamentosu yine kavga

Azerbaycan'la yaşanan savaşta yenilgiye uğrayarak Dağlık-Karabağ'da kontrolü altındaki toprakları kaybeden Ermenistan'ın iç politikasında gerginlik parlamentoya yansıdı. Ermenistan Parlamentosu'nda iki günde üç kez kavga çıktı.

Yumrukların ve su şişelerinin havada uçuştuğu kavga görüntüleri iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi'nden bir milletvekilinin ülkedeki geçmiş savunma bakanlarından birini "vatan haini" olarak tanımlaması üzerine çıktı.

Muhalefet kanadından milletvekillerinin iktidar partisinden seçilen parlamento başkanına su şişesi fırlatması üzerine başlayan kavga sonrasında parlamento binasında su şişeleri ve el temizleme jel şişeleri kaldırıldı.

Parlamentoyu korumakla görevli güvenlik güçlerinin araya girmesinin ardından bazı milletvekilleri yaka paça binadan çıkarıldı.

Bugün ise muhalefet lideri Vahe Hakobian'ın Başbakan Nikol Paşinyan'ı "yalancı popülist" olarak tanımlaması üzerine tartaklandığı bildirildi.

Kaynak: Euronews